“Oggi abbiamo incontrato il sindaco ucraino di Leopoli, Andriy Sadovyy. Nei suoi occhi ho letto la disperazione di un sindaco che assiste impotente alla devastazione della sua città e il timore di non poter ricostruire la sua comunità quando questa assurda e maledetta guerra sarà finita. Con lui, noi sindaci italiani, oggi abbiamo preso un impegno. I Comuni italiani saranno in prima linea nella difficile e impegnativa opera di ricostruzione delle città ucraine per restituire loro un Paese dove vivere e in cui fare ritorno”. Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, nell’intervento conclusivo in occasione della tre giorni dell’assemblea nazionale che si è tenuta a Bergamo.

“Aiuteremo e lo faremo anche con le risorse dei nostri Comuni e con quelle dell’Anci che stiamo raccogliendo con una campagna di donazioni – ha concluso -. Lo faremo in modo concreto come sanno fare i sindaci”.