Si terrà a Bari lunedì 5 dicembre, alle 18,00, presso Masseria Pietrasole, la festa del basket regionale, a cura del Comitato Fip Puglia. Sarà presente il consigliere nazionale Fip Margaret Gonnella. Torna così l’appuntamento annuale del comitato regionale dedicato alle società pugliesi e agli addetti ai lavori. Nell’occasione saranno premiate le squadre vincitrici dei campionati senior della stagione 21-22. “La tradizionale festa del basket – spiega il presidente regionale Francesco Damiani – è un modo per ritrovarci, darsi la carica per la stagione appena cominciata ma anche per offrire il giusto riconoscimento alle eccellenze dell’anno sportivo trascorso.

Per tutte le vincitrici dei campionati giovanili la premiazione è avvenuta sul campo ma anche le società che si sono aggiudicate i tornei senior meritano il plauso del comitato. La festa del basket sarà l’occasione migliore per dare loro la giusta vetrina, a coronamento delle loro promozioni nella categoria superiore, frutto di tanto impegno e programmazione”. Spazio alle squadre vincitrici degli ultimi campionati senior ma non solo. L’appuntamento di

lunedì 5 dicembre sarà anche l’occasione per festeggiare gli arbitri pugliesi promossi nelle ultime due stagioni. Nel programma della serata è prevista anche la cerimonia del premio ‘Gemma Conti’, che come ogni anno sarà assegnato dal tecnico Tonio Amatulli ad una promettente under 17 di Puglia, nel ricordo della giocatrice di Cras Taranto e Bari prematuramente scomparsa nel 2004.

