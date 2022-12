Sabato 3 dicembre, al palazzetto dello Sport ‘PalaCosmai’ di Bisceglie (Bat) si è disputata la

dodicesima giornata del campionato di serie C1 che ha visto difronte la Fútbol Cinco Bisceglie e il Cus Bari, in un match terminato in parità sul 2-2. I biancorossi hanno ottenuto un punto fuori casa che attualmente concede ai ragazzi di coach Catinella di restare piazzati a metà classifica, in zona salvezza. Ma il pareggio, come ormai si è soliti commentare per le partite del Cus Bari, arriva dopo una gara combattuta e dalle grandi emozioni.

“Come ormai siamo soliti dire – ha commentato l’allenatore barese – è stata una gara equilibrata, giocata fino all’ultimo secondo. Il pari è giusto perché da ambo le parti ci sono state occasioni da gol, grandissimi interventi dei portieri e un’espulsione per squadra che, rispettivamente, ha cambiato il volto della gara”. Su un campo di gioco dalle ampie dimensioni, i cussini sono partiti bene imponendo il proprio gioco. Sono andati in vantaggio con Anastasia, alla sua quarta rete in campionato. Poi però l’intensità della squadra ospite è calata lasciando spazio alla formazione biscegliese. Tritto, classe 2002, è riuscito a siglare prima il gol del pareggio e successivamente la rete del vantaggio. Sul 2-1 il Cus Bari non si è arreso e ha cercato di imporsi. Nei minuti finali il centrale biancorosso Loiodice è riuscito a strappare il pari.

“Non dobbiamo dimenticarci che siamo una neopromossa e la nostra rosa è per la maggior parte inesperta di questo campionato complicato con squadre preparate e ben strutturate. Tuttavia stiamo disputando un girone di andata a testa alta, nel quale riusciamo a competere con tutti. Abbiamo concesso qualcosa di troppo in casa, dove avremmo potuto ottenere dei punti in più, ma non posso recriminare nulla ai miei giocatori. L’obiettivo di questa stagione rimane la salvezza”. Sabato prossimo in casa il Cus Bari affronterà il Barletta Calcio a 5, squadra all’ultimo posto con 6 punti. La società barese già da lunedì sarà a lavoro per preparare un match importante e delicato, nel quale proverà a conquistare i 3 punti preziosi per raggiungere i risultati sperati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.