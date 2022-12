Come può la fisica insegnare il concetto di sostenibilità? Partendo dall’infinitesimamente piccolo dei fenomeni naturali tutt’attorno a noi al macroverso di una metropoli. Due mondi apparentemente lontani di cui Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, racconterà le connessioni nascoste nel nuovo appuntamento targato Libro Possibile Winter.

Giovedì 15 dicembre alle ore 16, l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano ospita l’evento, organizzato in collaborazione con la Città metropolitana di Bari e i Comuni di Casamassima, Cellamare e Triggiano, intitolato Il futuro possibile – incontri per il piano strategico metropolitano: con Schettini si parlerà di Città e comunità sostenibili. Punto di partenza del dibattito sarà il best seller scritto dal docente originario di Castellana Grotte, La fisica che ci piace (Mondadori Editore), saggio in cui il docente e divulgatore racconta la materia in maniera coinvolgente e con un linguaggio che rende semplice il complesso, la stessa formula che ha decretato il successo dell’omonimo canale Youtube, che oggi conta oltre 345mila iscritti. L’incontro vedrà i saluti del sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, della dirigente dei Licei Cartesio, Maria Morisco e della direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro, e sarà introdotto dalla docente Maurizia Limongelli.

“Insegnare significa comunicare. E il comunicatore deve sapere incantare, esattamente come un musicista” ricorda Schettini in un’intervista. Un concetto che ha saputo applicare anche al suo modo di far lezione, sia in presenza, sia per il popolo del web che assiduamente lo segue sulle piattaforme social. D’altronde come non farsi conquistare da chi unisce taralli, montagne russe e battipanni per spiegare l’energia o riesce a trattare i quanti a partire da un trullo? È anche una volta il fil rouge di una lezione di ‘fisica sostenibile’, questa volta per la platea degli studenti a cui si rivolge il Libro Possibile Winter e a coloro che saranno presenti all’incontro. L’appuntamento – a ingresso libero – è in programma quindi giovedì 15 dicembre alle ore 16 nell’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano (Via Don Vitangelo Dattoli, 1).

