Inaugurata a Bari la nuova sede dell’associazione Italiana Persone Down. È accaduto nel fine settimana. Si tratta, in particolare, di uno spazio, prima inutilizzato ricavato all’interno dell’asilo Viterbo. A darne notizia l’assessore alle Politiche giovanili, Istruzione, Università, Ricerca e Fondi Europei Paola Romano.

“La storia di questa inaugurazione è molto interessante ed è un bel messaggio di speranza – ha scritto sui social allegando un video di presentazione del progetto – t utto questo è stato possibile anche grazie alle donazioni di denaro, tempo e materiali di tante cittadine e cittadini, associazioni ed imprese che ringrazio pubblicamente per la loro generosità, grazie alla quale questo spazio è ancora più bello e accogliente. In questo spazio si trasferiranno tantissime attività per preparare questi ragazzi e questi bambini al mondo che li circonda. Ad esempio l’orchestra Manos blanca in cui si esibiscono ragazzi dell’associazione italiana persone down e tanti altri ragazzi provenienti dalla città. Oppure momenti di incontro tra i ragazzi e le imprese che gli ospiteranno in attività lavorative perché è importantissimo preparare sia i ragazzi, sia le imprese, con degli psicologi per far si che il contesto lavorativo sia il migliore possibile. L’inaugurazione è stata un momento di festa, abbiamo dimostrato che anche a piccoli passi è possibile realizzare una città dove tutti quanti si sentano a proprio agio, possano contribuire e partecipare” – ha concluso.

Foto screenshot video Facebook

