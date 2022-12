Siamo in piazza Massari e il video ci viene inviato da un lettore. Per tenere acceso l’albero di luci in piazza Massari è stato posizionato il generatore sull’albero. “Luminarie accese con generatori messi su un albero …solo a Bari …in caso di incendio o altro”, denuncia il lettore.

