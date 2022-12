Ottomila metri quadri, parcheggi per auto e bici, 1,8 chilometri di piste ciclabili, un playground, un’area gioco per bambini ed una di sgambamento per cani. È così che si presentala nuova piazza realizzata da Ferrovie Appulo Lucane nell’area circostante la stazione interrata di Modugno, al termine di un grande intervento di riqualificazione proposto da Fal e Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e condiviso dal Comune di Modugno.

La piazza è stata inaugurata questa mattina con una vera e propria festa che ha visto la partecipazione di circa 80 alunni di scuole elementari dei 3 circoli didattici di Modugno, artisti di strada, una banda (la Vagaband), alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; dell’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; del Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia; del Presidente e del Direttore Generale di Fal, Rosario Almiento e Matteo Colamussi. “L’abbiamo voluta chiamare ‘piazza sociale’ – ha detto il Presidente Almiento – perché siamo molto orgogliosi di quest’opera di riqualificazione urbana che, dopo l’interramento della stazione e di 2 chilometri di linea e la eliminazione di 2 passaggi a livello, ha consentito di ‘ricucire’ due quartieri cittadini prima separati dai binari e di migliorare sensibilmente l’impatto ambientale e la qualità della vita dei cittadini. E’ quello che ci piace chiamare ‘modello Fal’, ossia la capacità di operare in sinergia con Regione e Comuni coniugando opere ferroviarie tese al miglioramento della sicurezza e dei servizi agli utenti, con opere di riqualificazione urbana che lascino una traccia tangibile dell’azione di una Società pubblica che funziona. Voglio ringraziare i cittadini di Modugno, che per qualche anno hanno vissuto i disagi dovuti ai lavori e ai cantieri, ma oggi vengono ripagati non con promesse ma con fatti e opere tangibili” – ha concluso.

Di fatto, si tratta del secondo step del più ampio progetto. Il 10 dicembre del 2021 è stata inaugurata la nuova e moderna stazione interrata coperta con la pensilina dal taglio ‘green’ fortemente voluta e finanziata dalla Regione Puglia. L’investimento complessivo è stato di circa 20 milioni di euro, finanziati dalla Regione Puglia. “Questa piazza – ha detto il direttore generale Colamussi – è stata realizzata in stretta connessione con Regione Puglia e Comune di Modugno. E’ il riscontro tangibile che quando si opera in sinergia tutto si può fare. Giornate come questa rendono un tecnico felice non solo di aver sognato, ma soprattutto di aver realizzato quello che molti ritenevano impossibile. Fal si è rivelata capace di cogliere e portare a compimento le tante opportunità di investimento che la Regione Puglia ha messo a disposizione per il miglioramento della qualità dei servizi e delle infrastrutture di Trasporto Pubblico Locale. Ma a Modugno, come in altri casi, non ci fermiamo: a maggio 2023 apriremo il cantiere per il raddoppio del binario interrato e la riqualificazione degli spazi esterni con fondi del PNRR. Questo contribuirà ad aumentare la capacità trasportistica e a far diventare finalmente la linea FAL da Bari a Toritto una vera e propria metropolitana leggera con servizi cadenzati, più rapidi e più frequenti. Contestualmente ci sarà una ricaduta positiva sul decongestionamento del traffico stradale perché, come previsto anche dal Piano Regionale dei Trasporti, molti servizi attualmente svolti con gli autobus verranno svolti con i treni. La ‘piazza sociale’ e tutto l’intervento su Modugno rappresentano quindi un esempio di come il circolo virtuoso creatosi tra FAL, Comune di Modugno e Regione Puglia abbiano consentito di realizzare una grande opera pubblica e, al tempo stesso, di aumentare la sicurezza e la capacità ferroviaria” – ha concluso.

Alle sue parole fanno eco quelle del presidente della Regione, Michele Emiliano. “Negli ultimi 20 anni – ha detto – Modugno ha cambiato volto. Ricordo che qui prima c’era un binario che spaccava in due non solo la Città, ma la mente delle persone. Qui, come in tutta l’area metropolitana di Bari, stiamo invece investendo sul trasporto in treno e su una mobilità moderna. Fin dall’inizio del mio mandato in Regione, Fal in questo ci ha aiutato molto. Penso a come abbiamo garantito i collegamenti con Matera capitale europea della cultura, ma anche a Bari. La Regione ha investito sull’efficienza del servizio e la festa di oggi a Modugno dà il senso di felicità della comunità. Ringrazio i cittadini di Modugno anche per la pazienza che hanno avuto in questi anni di lavoro, il Sindaco e i vertici di Fal. Abbiamo condiviso insieme questo progetto e, per realizzarlo, abbiamo giocato tutti nella stessa nazionale che oggi si chiama Puglia e si chiama Modugno” – ha concluso.

“Abbiamo condiviso con Fal – ha detto l’assessore Maurodinoia – tutte le fasi di questo progetto e tutti gli step, dall’interramento della stazione e dei binari, all’apertura l’anno scorso della nuova stazione e, oggi, l’inaugurazione di questa piazza che è il coronamento di questo progetto. Ora guardiamo al prossimo cantiere per Modugno, ossia l’interramento del secondo binario, nell’ottica di un potenziamento dei servizi ferroviari nell’area metropolitana per garantire al meglio il diritto alla mobilità dei cittadini pugliesi”. Anche il Sindaco di Modugno, Bonasia ha ringraziato Fal “per impegno, energia e passione. Il Comune ha disegnato questa piazza insieme a Fal e la Regione l’ha finanziata, in un circolo virtuoso di sinergica collaborazione tra Istituzioni. Qui oggi celebriamo i valori dello sport e della socialità”.

