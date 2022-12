Un sito internet con migliaia di mappe concettuali per le superiori (storia, letteratura italiana e inglese, Arte, filosofia, latino, materie scientifiche). E’ l’iniziativa di due studenti di Japigia per aiutare e sostenere i ragazzi affetti da dislessia. Su dsastudymaps si possono quindi scaricare, gratuitamente, mappe che rappresentano, a detta degli esperti, un ottimo strumento compensativo per l’apprendimento. Su facebook è presente una vera e propria community.

La dislessia è uno dei disturbi del neurosviluppo conosciuti come Dsa, ovvero disturbi specifici dell’apprendimento: i Dsa comportano una serie di difficoltà nella capacità di leggere, scrivere e fare i calcoli che generalmente si manifestano nei primi anni di scuola.

Nel caso della dislessia, questo disturbo interessa nello specifico la lettura che risulta scorretta, imprecisa, molto lenta e di difficile comprensione. Seppur permanenti, gli ostacoli nell’apprendimento possono essere superati grazie a determinati approcci e metodologie.

(foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.