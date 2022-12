“Momenti di straordinaria follia nell’area ludica di Santa Chiara, nel quartiere San Nicola, che infangano il Natale del Municipio 1”. Inizia così la denuncia del presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti in merito agli atti di vandalismo che si sono verificati nella notte.

“Teppisti di giovane età, così come mi è stato riferito da alcuni passanti, con l’aiuto di botti sicuramente illegali, hanno bruciato il seggiolino della giostra e il tappeto antitrauma riparato solo tre anni fa. Non contenti, hanno devastato i vasi in resina e un cassonetto per la raccolta del vetro”.

“Tanta rabbia è inspiegabile – continua Leonetti – Arredo urbano ottenuto grazie ai sacrifici di una città che si sforza per diventare più civile, più a misura di bambino, più europea. Ma così tanta ignoranza, non fermerà la nostra corsa verso una Bari migliore.

Con l’aiuto degli uffici preposti cercheremo di risolvere questa situazione in favore dei cittadini per bene, ma sarebbe bello presentare il conto alle famiglie di questi delinquenti. Quindi, se avete indizi che possano aiutarci ad individuarli, non esitate a contattarmi: sarà un piacere rovinare loro il fine anno”.

