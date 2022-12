Ci sarà anche Acquedotto Pugliese in piazza a Bari la notte di Capodanno. Accogliendo l’invito dell’amministrazione comunale del capoluogo infatti, Aqp allestirà, nella zona del concertone, alcune postazioni di approvvigionamento gratuito di acqua potabile a disposizione di chi arriverà in Piazza Libertà per festeggiare l’anno nuovo.

Acqua “di qualità”, precisano dall’Aqp, come da sempre è quella garantita da Acquedotto Pugliese, grazie a un monitoraggio attento e un controllo capillare della risorsa. Un versante, quello dei controlli, su cui l’azienda ha di recente messe in campo progettazioni innovative in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Regione Puglia e ASL Bari/ BAT, portando in Puglia pratiche che mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza dell’acqua potabile distribuita. Un grande impegno quello sulla qualità. I parametri chimici e microbiologici monitorati nel 2021 nei 10 laboratori di ultima generazione dislocati lungo il territorio servito, sono oltre 1 milione su circa 58 mila campioni prelevati. Tramite 11.000 sensori, il telecontrollo consente, altresì, la supervisione del flusso e dei principali indicatori di potabilità, con possibilità di interventi immediati in caso di anomalie e maggiore razionalizzazione nella gestione della risorsa idrica.

Le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua distribuita in ogni abitato gestito da Acquedotto Pugliese ed ogni utile approfondimento sono disponibili su aqp.it, nella sezione La qualità dell’acqua.

“Abbiamo accettato volentieri l’invito del sindaco Decaro – ha detto il Presidente di AQP, Domenico Laforgia – perché ci piace l’idea di legare Acquedotto Pugliese a un evento che parli di futuro. ‘L’acqua che verrà’, il titolo che abbiamo scelto per il nostro intervento, racconta di un’azienda vicina alle persone e alle comunità locali e impegnata nel costruire per la nostra regione prospettive stabili di sostenibilità energetica, di rispetto per l’ambiente e di valorizzazione della risorsa idrica.

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia finalmente quest’anno la festa torna a prendersi il suo spazio in città. Affezionati al nostro ruolo di servizio pubblico, porteremo in piazza Libertà 10.000 litri di acqua sicura, controllata, a chilometro zero; sarà il nostro modo per “bagnare” il capodanno dei Pugliesi e augurare ai quattro milioni e passa di nostri concittadini serviti un felice 2023.”