Sfiorata la tragedia oggi in una delle palazzine popolari di via Trentino al San Paolo. Sono crollati due muri di un appartamento (non i portanti). Ne dà notizia la Gazzetta del Mezzogiorno. Fortunatamente nessuno dei 9 occupanti l’appartamento, tra cui due bambine, ha riportato danni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno disposto l’evacuazione dell’alloggio. Ma non della palazzina che non presenta alcun pericolo. La famiglia è stata spostata in un altro appartamento presente sempre nello stesso stabile. Sul posto anche l’amministratore Arca Puglia Piero De Nicolo.

