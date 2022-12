E’ morto Joseph Ratzinger. Il Papa emerito aveva compiuto 95 anni lo scorso 16 aprile e stava male da tempo. “Pregate per Benedetto XVI, è molto malato”. Con queste parole, pronunciate nell’udienza di mercoledì 28 dicembre, Papa Francesco aveva riacceso i riflettori sulle condizioni di salute del suo predecessore Ratzinger che ha rinunciato al papato nel 2013.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo dichiara il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.