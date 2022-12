È un Capodanno all’insegna delle temperature primaverili quello di quest’anno. Lo confermano gli esperti, in particolare il meteorologo del sito ilmeteo.it Mattia Gussoni che ha affermato all’Ansa la presenza dell’anticiclone africano su gran parte dell’Europa per la fine e l’inizio dell’anno.

In particolare, sono previsti fino a 14 gradi in più rispetto alla media del periodo tra Austria e Ungheria e 12 gradi in più lungo la striscia europea che si estende dalla Foresta Nera all’Ucraina. Sotto la media solo Scozia e Norvegia. Anche in Italia il Capodanno sarà contraddistinto da temperature primaverili, a Bari attualmente, ci sono circa 17 gradi, la minima, prevista per stasera, sarà di 8. L’anticiclone subtropicale spingerà infatti aria mite verso lo stivale portando le temperature a 10 gradi in più del normale a Nord e circa 5-7 gradi in più al Centro-Sud.

La notte di fine anno sarà dunque tiepida su tutta l’Italia con una temperatura di 10 gradi a mezzanotte attesa a Milano e Roma, 14 gradi a Genova (con piovaschi), 15 gradi a Firenze. La città più calda sarà Catania con 21 gradi, ma la temperatura scenderà a 9 gradi intorno a mezzanotte. Nel resto della Penisola il clima sarà caldo con tempo asciutto. L’acqua del mare sarà intorno ai 16°C al Centro-Nord, quasi tiepida al Sud con punte di 19 gradi come a maggio, per accontentare i temerari che si faranno il tipico bagno del primo dell’anno.

Foto repertorio