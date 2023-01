Si chiama Giulia la prima nata nel 2023 al Policlinico di Bari. Alle 2 dell’1 gennaio nel reparto di Ginecologia e ostetricia diretto dal professor Ettore Cicinelli c’è stato il primo parto dell’anno. La piccola sta bene e pesa poco più di 3 chili. Nella foto pubblicata su Instagram dal Policlinico di Bari anche la proposta di matrimonio del papà di Giulia alla neomamma.

Your browser does not support the video tag.