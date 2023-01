“Tradizione rispettata. Anche con la nebbia, a Bari il primo giorno dell’anno ci si tuffa in mare”. Anche il sindaco Antonio Decaro ha partecipato questa mattina alla marcialonga nicolaiana che è terminata con un tuffo a Pane e pomodoro.

L’evento è stato organizzato dopo due anni di stop. Una passeggiata sportiva verso il mare nata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare, sotto l’egida di San Nicola. Un appuntamento sportivo ma anche culturale che sa di storia, tradizione e buon auspicio per il nuovo anno.

I partecipanti sono partiti alle ore 11.30, dopo la benedizione del priore della Basilica di San Nicola.