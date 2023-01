Riceviamo notizie dai nostri associati, di attività di controllo serrato, da parte degli organi competenti già dai primi minuti del primo giorno dei SALDI. Riportiamo la voce unanime dei commercianti e ci uniamo la nostra. Ci chiediamo, perché anche per generici controlli si aspetti proprio questi giorni concitati per effettuarli . Le attività commerciali di vicinato che tanto apporto sociale danno alla comunità ,sicurezza con le vetrine illuminate ,disponibilità ad aiutare turisti clienti e chiunque in giro per le città abbia qualsiasi necessità, sino a sostituirsi agli inesistenti bagni pubblici, chiedono alle amministrazioni solo dialogo e collaborazione.

La Confcommercio prima di tutti invita le amministrazioni a effettuare i controlli per le attività commerciali durante tutto l’anno e anche nel periodo dei saldi di fine stagione , il rispetto delle regole garantisce i principi di concorrenza leale ,ma con buon senso e soprattutto utilizzando gli strumenti telematici che le stesse Amministrazioni impongono! Ci sembra anacronistico e fuori dai tempi chiedere ad un attività commerciale documentazione cartacea già inviata telematicamente all’amministrazione nei concitati e vitali momenti di inizio dei saldi . Ancora una volta si controlla ,giustamente ,il rispetto delle regole a chi opera VISIBILMENTE sul territorio e che invece deve combattere in un mercato INVISIBILE !!

Quello dell’E-commerce all’interno dei Marketplace in cui si effettuano promozioni, saldi, sconti tutto l’anno con buona pace della politica. Allora ….ben vengano i controlli ma utilizzando i moderni strumenti e con un po’ di buon senso.

Sandro Ambrosi, presidente Confcommercio Bari Bat