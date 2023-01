Erbacce, pavimentazione dissestata, estintori senza manutenzione. Siamo al mercato di corso Mazzini e la denuncia è di Luca Bratta, responsabile per il Libertà di Fratelli di Italia. “Ieri mattina gli amici commercianti – commenta – mi hanno mostrato le criticità del mercato di corso Mazzini. Dopo l’episodio spiacevole del 20 dicembre scorso e soprattutto dopo la sfilata dei nostri amministratori locali, nulla è cambiato. Il mercato si presenta in condizioni igienico sanitarie e strutturali pessime. Ormai la nostra città è allo sbando totale”. Sotto accusa la presenza di pavimentazione dissestata tra i box, i viali pieni di erbacce, gli estintori senza manutenzione.

