Bari continua ad attrarre produzioni cinematografiche e televisive italiane e internazionali. La Ilbe spa sarà impegnata nel capoluogo regionale nella realizzazione delle riprese di ‘Paradox Effects’ con la regia di Scott Weintrob e con attori protagonisti di fama internazionale: Harvey Keitel al fianco di Olga Kurylenko. Keitel interpreta un boss che rapisce la figlia di una donna. Quest’ultima si allea con un agente corrotto dell’Interpol, il cui figlio è anch’esso tenuto in ostaggio, e architetta un piano per truffare alcuni criminali e recuperare i soldi del riscatto.

Sono stati per tanto previsti, come si legge in una ordinanza del Comune di Bari, le seguenti limitazioni al traffico dalle ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2023 alle ore 24.00 del giorno 10 febbraio 2023 e, comunque, sino al termine delle esigenze.

E’ istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria” ed il muro perimetrale dell’area portuale; strada Santa Teresa dei Maschi, compresa tutta la piazzetta antistante l’omonima chiesa; via Benedetto Petrone; via Cassala, ambo i lati, compresa l’area interna alle palazzine A1-A2 e B1-B2; piazzale dell’Exultet; via Crispi, ambo i lati, tratto di strada compreso tra via Nazariantz e il piazzale dell’Exultet, compresa la zona di sosta ivi esistente; via Nazariantz, ambo le carreggiate; via De Crescenzo, ambo i lati; via madre C. Merloni, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civ. 7 e la viale Magna Grecia; viale Magna Grecia, carreggiata complanare, tratto compreso tra via madre C. Merloni e via Caldarola; viale Caduti di tutte le Guerre, ambo le carreggiate, esclusivamente per gli stalli adiacenti il marciapiede centrale; via della Lealtà (q.re S. Pio), ambo i lati, tratto compreso tra via della Felicità e via della Tolleranza; via Iqbal Masih (q.re S. Pio), tratto di complanare in prossimità di piazzetta Eleonora; piazza Vittorio Emanuele III (q.re Loseto); via Regina Elena (q.re Loseto);. via Cavour (q.re Loseto);. via Roma (q.re Loseto); via Reni (q.re Loseto); via IV Novembre (q.re Loseto); via Zaccaria (q.re Loseto); via mons. Nuzzi (q.re Loseto); via Zaccaria (q.re Loseto);

E’ istituito il “Divieto di transito”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze: via Cheren; via Nazariantz, ambo le carreggiate; via De Crescenzo; ponte Adriatico; viale Magna Grecia, carreggiata complanare, tratto compreso tra via madre C. Merloni e via Caldarola; via della Lealtà (q.re S. Pio), ambo i lati, tratto compreso tra via della Felicità e via della Tolleranza; via Iqbal Masih (q.re S. Pio), tratto di complanare in prossimità di piazzetta Eleonora; piazza Vittorio Emanuele III (q.re Loseto); via Regina Elena (q.re Loseto);via Cavour (q.re Loseto); via Roma (q.re Loseto);via Reni (q.re Loseto);via Zaccaria (q.re Loseto); via IV Novembre (q.re Loseto);via mons. Nuzzi (q.re Loseto);via Zaccaria (q.re Loseto);

Si autorizza, in deroga ai vigenti divieti, il transito e/o la sosta dei mezzi tecnici della Ilbe S.p.A. sulla piazzetta Eleonora (q.re S. Pio) e in deroga ai vigenti divieti, il transito e/o la sosta dei mezzi tecnici della Ilbe S.p.A. sulla strada S. Teresa dei Maschi;

Dalle ore 05.00 del giorno 10 gennaio 2023 alle ore 24.00 del giorno 10 febbraio 2023 e,

comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della ILBE S.p.A., con portata superiore a 3,5 t.

