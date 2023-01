Ha perso il suo cellulare sabato sera al Trappeto di Monopoli e una mamma ha lanciato un appello per ritrovarlo. “Si tratta di un Redmi 11 note con cover rosa brillantinata. Non mi interessa il cellulare che economicamente non ha valore. Ma dentro ci sono, nell’agenda, appuntamenti, indicazioni su medicinali, numeri di telefono di dottori di mio figlio invalido. Tra cui foto ricordo da neonato”. La mamma chiede anche solo la restituzione del contenuto. Tracciando il dispositivo è stato individuato nella zona del Foggiano.

