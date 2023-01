Avrebbe picchiato un ragazzino di 17 anni per uno sguardo di troppo alla sua fidanzata. Per questa ragione, un 31enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio da parte della Polizia.

I fatti sono avvenuti in particolare a Galatone, nel Leccese, in un bar e risalgono al giorno dell’Epifania. L’aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta alla presenza dei genitori del 17enne e avrebbero partecipato anche altre persone identificate e attualmente sotto indagine. Il giovane, giudicato guaribile in 30 giorni, si trovava all’interno del bar quando è iniziata l’aggressione, proseguita poi all’esterno. La Polizia ha individuato il 31enne dopo aver visionato le telecamere della zona.

Foto repertorio