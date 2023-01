Non trattiene la gioia Nicolò, il padrone di Achille, il golden retriever scomparso solo pochi giorni fa al San Paolo e ritrovato oggi. L ‘appello del padrone, fortemente provato per l’assenza del cane al suo rientro a casa , in cui ha trovato la porta spalancata, ipotizzando si fosse trattato di un furto, era diventato subito virale sui social.

“Non ho parole per descrivere la gioia immensa – scrive Nicolò – abbiamo lottato fino in fondo, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine nel loro piccolo, grazie per la piccola collaborazione, per i consigli che mi avete proposto. L’amore vince tutto. Sono emozionato” – ha concluso. Il cane, sarebbe stato lasciato nella sede di un associazione situata a Bitetto, secondo quanto emerso, sta bene. Adesso non resta che farlo tornare a casa, tra le braccia del suo padrone.