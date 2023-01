Parte oggi alle ore 16:30 da piazza del Ferrarese, il primo tour del progetto turistico del municipio. Grandissimo successo ha riscosso l’iniziativa “Raccontiamoci Bari” promossa dal I Municipio in collaborazione con la Cooperativa SoleLuna. Nell’arco di ventiquattro ore sono andate Sold Out tutte le dodici visite programmate.

In accordo con il Presidente Leonetti, visto il grande interesse generatosi, la Cooperativa SoleLuna ha acconsentito ad un ampliamento dei posti, incrementando il numero delle guide a disposizione pur di fronteggiare la grande richiesta pervenuta. Ad oggi, a prenotazioni chiuse, ben 2100 visitatori, rispetto alle 300 previste da bando, potranno visitare i sei punti di interesse della città di Bari. Mi farebbe molto piacere averti con noi