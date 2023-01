“Cara mamma mai e poi mai avrei pensato di dedicarti una lettera in questa drammatica situazione. Non ci sono parole per quello che è successo, non puoi capire quanto soffra al solo pensiero di quello che ti è capitato. Nessuno merita un trattamento così, tu soprattutto, dopo quello che hai fatto per me e per la persona che ti ha tolto la vita. È stato doppiamente egoista, non ha pensato neanche a me”. Inizia così la lettera scritta dalla figlia di Teresa Di Tondo, la donna uccisa a coltellate dal suo compagno Massimo Petrelli nella loro villa di Tran. La ragazza affida ai social il suo dolore: “Non puoi capire la disperazione ieri in villa, urlavo per strada la parola ‘mamma’. Lo sai – ricorda la ragazzina – quanto eri speciale per me e viceversa, ce lo dimostravamo sempre. Io la tua ragione di vita e tu la mia. Ci siamo sempre date forza a vicenda”.

“Sei sempre stata presente – prosegue – e ti prometto che farò di tutto per averti anche da morta qui in casa con me, perché tu mamma eri casa. Se vedessi quante belle parole ti stanno scrivendo, una mamma, maestra, moglie e studentessa come te non meritava questo. Non dimentico – aggiunge – neanche un minimo di tutto quello che hai fatto per me e per gli altri, ma questa volta cara mamma ti è costato molto. Ti chiedo solo di darmi la forza di andare avanti”. Poi un suo appello: “Invito, inoltre, tutti quanti voi ad apprezzare la vostra vita e a pensare a quello che mi è successo e a quello che dovrò affrontare negli anni”.

