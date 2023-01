In Puglia continuerà per tutto l’anno la possibilità di somministrare i vaccini anti Covid in farmacia. La Giunta regionale, infatti, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre del 2023 l’accordo con Federfarma e Assofarm per la somministrazione delle dosi da parte dei farmacisti. Restano quindi confermate le modalità di prenotazione e di somministrazione dei vaccini anti-covid nelle farmacie aderenti.

