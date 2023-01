Una stazione per le bike sharing in via 24 maggio, nella zona Umbertina non è stata accolta con particolare entusiasmo da alcuni residenti. “Illuminazione odierna – scrive un utente – un magnifico nuovo progetto di mobilità urbana sostenibile, inedito e sicuramente vincente: signore e signori, ecco a voi il bike sharing. E, visto che ci siamo, mangiamoci pure qualche altro inutile posto auto per i residenti. Che dire… applausi a milioni per voi che ci guidate! Perfetto per il mese in corso, in pieno inverno, d’altronde”.

“Noto menefreghismo totale per una rilevante percentuale di popolazione disabile – gli fa eco un altro utente – anziani, con problemi motori anche temporanei, famiglie con bambini impossibilitati a potersi spostare in sicurezza”.

“Mi dispiace per i posti auto eliminati però se davvero si riusciva anche qui da noi come da anni fanno nei Paesi Bassi sarebbe bellissimo – risponde un altro – visto che amo le bici ed il ciclismo. Però concordo con te che farlo e vederlo realizzato questo progetto qui da noi è impossibile soprattutto per la bassa educazione civica del popolo barese. Un esempio la macchinina elettrica a noleggio data alle fiamme. Secondo me bisogna spiegare a Petruzzelli dove vive, quali sono le realtà a cui si va incontro e che, far diventare la nostra città come lui sogna, è impossibile”.



