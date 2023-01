Senzatetto in via Suppa e sull’estramurale che si preparano giacigli d fortuna per trascorrere la notte. Giacigli che spesso restano lì per tutta la giornata. “Volevo segnalare – scrive un utente – che qui in via Suppa la situazione é sempre la stessa continuiamo a vedere gente che vive infilata sotto il palazzo della Facoltà di Psicologia di Bari mentre gli studenti fanno lezione proprio di psicologia e assistenzialismo sociale. Non é una bella immagine questa. Possibile che nessuna autorità riesca a trovare una soluzione a questo problema che ormai sembra non avere fine? Stesso discorso – conclude – per i portici dell’estramurale Capruzzi e di corso Benedetto Croce.

