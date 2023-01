Un anziano è caduto in via Putignani, tra via Sagarriga Visconti e via Manzoni, inciampando in un marciapiede rotto. La denuncia è di Fratelli di Italia. “In questi giorni leggiamo di progetti futuristici, di milioni di euro da spendere in piste ciclabili e piazze. Ma il nostro primo cittadino, mister selfie, è a conoscenza della condizione dei marciapiedi? Quando inizierà la manutenzione delle opere pubbliche già esistenti?”, dichiara Luca Bratta, responsabile per Fratelli di Italia del Libertà.