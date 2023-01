In occasione della festa nazionale ucraina de ” Il giorno dell’Unitá”, la comunitá ucraina di Bari si è incontrata oggi, domenica 22 gennaio alle.ore 14.30 presso la chiesa di San Ferdinando, in via Sparano Bari per manifestare contro la guerra e l’attacco dei russi.

L’Atto di Unificazione fu un accordo firmato il 22 gennaio 1919 dalla Repubblica Popolare Ucraina e dalla Repubblica Nazionale dell’Ucraina Occidentale nella piazza di Santa Sofia a Kiev.

