Una raccolta fondi per completare il muro di via Duca degli Abruzzi con altri due murales. Retake, chiede un contributo ai cittadini baresi, per dar vita ad una nuovo progetto per rispondere agli atti vandalici sempre più frequenti in città.

Sulle loro pagine social l’organizzazione no profit lancia quindi il proprio appello: “Il vandalismo non si ferma nonostante i nostri sforzi e i nostri numerosi murales. Aiutateci a completare il muro di Via Duca degli Abruzzi con altri due murales che parlino di sport e musica. Ci serve il vostro sostegno, basta una piccola cifra”. Retake vorrebbe colorare le nicchie vuote dell’ormai celebre ‘muro dell’arte’ dove sono presenti altri murales da loro stessi disegnati nel corso degli ultimi mesi.

Retake risponde così all’atto di alcuni vandali che hanno deturpato due pareti lasciate ancora libere, accanto ai murales realizzati da Retake Bari sul tema “Pace, solidarietà e speranza in omaggio a Gino Strada e alla sua Emergency”. E’ intervenuta sul caso anche la Digos.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.