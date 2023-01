Una metodica innovativa e minimamente invasiva per curare il dolore cronico che non risponde alle terapie tradizionali. È quanto introdotto a Bitonto, nel presidio territoriale di assistenza della ASL. Si tratta, in particolare, della Pens Therapy ed è una stimolazione elettrica percutanea dei nervi periferici e delle terminazioni nervose periferiche, utile a migliorare il dolore neuropatico, causato da una lesione o disfunzione del sistema nervoso periferico o centrale.

I primi 30 pazienti a Bitonto sono stati presi in carico dall’Ambulatorio del dolore, afferente alla Unità operativa complessa Cure Palliative della ASL. A spiegarne i benefici per i pazienti è il responsabile delle Cure Palliative, Felice Spaccavento. “Tra le patologie che si possono trattare con la Pens Therapy – spiega – ci sono le nevralgie post herpetiche, del trigemino, occipitali o il dolore da cicatrice chirurgica. Il paziente viene selezionato – aggiunge – previa visita antalgica, e avviato alla procedura che potrà essere anche ripetibile”.

Ottimi i risultati ottenuti sui primi trattamenti effettuati dall’ambulatorio di terapia antalgica di Bitonto, che si aggiunge alla rete di centri aziendali nei quali la tecnica min invasiva è già in uso. Tra i vantaggi per i pazienti anche la possibilità di evitare il ricovero ospedaliero, ed essere sottoposti invece a trattamenti rapidi e indolori all’interno di una struttura territoriale. “L’ ambulatorio di terapia antalgica della nostra unità operativa presso il PTA di Bitonto – conclude il dottor Spaccavento – è uno dei tanti esempi di come si può fare una buona sanità nelle nostre strutture territoriali che devono essere ulteriormente implementate per intercettare i bisogni di tutti. La cura del dolore può e deve essere praticata anche dalla sanità del territorio”.

