Il viso è ciò che più ci rappresenta e ogni proporzione che lo riguarda ci identifica: il naso, per la sua posizione centrale, ne rappresenta il focus e ne determina l’equilibrio. Per questa ragione la rinoplastica, l‘intervento di chirurgia plastica che mira al rimodellamento del naso e del profilo, resta uno dei più richiesti. Da oltre un secolo si studiano le misure “perfette” e per anni abbiamo assunto modelli come standard qualitativi da cui prendere spunto. La verità è che la società e la cultura estetica si stanno evolvendo, adottando risultati sempre più naturali.

Nonostante il trend ”Disney Princess Nose” o Barbie Nose” – il naso da bambola – legato a

determinati stereotipi, il mio consiglio è quello abbandonare gli eccessi e gli stravolgimenti non necessari in favore di forme più naturali e armoniche sempre in base alla propria fisionomia di partenza. Ma quali sono i passi da compiere quando si decide di affrontare un percorso di questo tipo? Prima di tutto sottolineo che è fondamentale sottoporsi a una visita specialistica per studiare il proprio caso, comunicare le proprie esigenze e il risultato che si vuole ottenere.

In caso di lievi difetti del naso, in alternativa, è possibile avvalersi del rinofiller, un trattamento di medicina estetica poco invasivo che prevede l’introduzione di acido ialuronico per rimodellare e riequilibrare la forma del naso in specifici punti. Esistono tuttavia casi in cui è necessario intervenire chirurgicamente: parliamo di pazienti che necessitano di una correzione del setto nasale quando risulta deviato, con chiare difficoltà

respiratorie, sia a riposo sia durante l’esercizio fisico. Dopo aver definito le esigenze del paziente passiamo allo studio del trattamento, avvalendoci di strumenti innovativi, come lo studio in 3D che ci consente, in fase di consulenza e pianificazione, di esaminare il caso e mostrare una simulazione dei risultati dell’intervento di rinoplastica, sull’immagine renderizzata del paziente stesso. In questo modo si potranno osservare in anteprima i risultati. L’intervento di rinoplastica è uno tra i più complessi in quanto richiede enorme precisione, soprattutto quando si prevedono correzioni delle componenti funzionali. L’intervento può essere eseguito in modalità open o chiusa per un rimodellamento a seconda delle necessità chirurgiche del caso specifico.

