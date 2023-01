La ASL di Bari è alla ricerca di un nuovo direttore sanitario. Per procedere alla nomina di una delle figure chiave della azienda, il direttore generale ha deciso di indire una manifestazione d’interesse aperta ai medici idonei inseriti negli elenchi di tutte le regioni italiane.

Per poter partecipare alla manifestazione di interesse è sufficiente essere iscritti in uno degli albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore sanitario delle aziende sanitarie. Per presentare la propria candidatura è necessario inviare il curriculum vitae all’indirizzo pec direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it entro dieci giorni dalla pubblicazione della manifestazione d’interesse sull’Albo pretorio online della ASL Bari (https://urly.it/3r-87).

