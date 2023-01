La polizia locale di Bari grazie all’utilizzo delle telecamere sta individuando e sanzionando due privati cittadini intenti nell’attività di abbandono rifiuti ingombranti. L’abbandono sarebbe avvenuto ieri sera dopo le 20 vicino ai cassonetti di via Nicolai ad angolo con via Manzoni. Dalle immagini delle telecamere si notano i due mentre lasciano dei mobili. Per loro scatterà la multa fino a 3mila euro, con pagamento in forma ridotta di 600 euro.

