Grave incidente questa sera in via Camillo Rosalba dove una 42enne è stata travolta mentre attraversava all’altezza della facoltà di Economia. Sul posto i carabinieri e il 118. Le condizioni della donna sarebbero gravi: è stata portata in codice rosso al Policlinico.

