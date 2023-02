Una donna è stata trovata carbonizzata nelle campagne di Santeremo in Colle. A ritrovarla i carabinieri di Altamura sono intervenuti in una contrada limitrofa al comune di Santeramo in Colle, dove era stato segnalata la presenza del corpo carbonizzato di una donna. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Le indagini finalizzate a ricostruire ogni aspetto della vicenda sono in corso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.