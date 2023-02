Bari a caccia di conferme dopo la palpitante vittoria contro la Spal. Gli uomini di Mignani devono dare continuità all’affermazione in terra emiliana, affrontando il Cosenza al ‘San Nicola’. Bari – Cosenza, gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di serie B si giocherà domenica 12 febbraio alle ore 16.15.

L’avversario – Il Cosenza Calcio, meglio noto come Cosenza, è una società calcistica italiana fondata il 18 novembre 1912 (l’inizio dell’attività agonistica documentata risale al 23 febbraio 1914) e cominciò a partecipare al campionato italiano di calcio nel 1927. Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo stadio San Vito-Gigi Marulla, impianto capace di ospitare 24.209 spettatori.

Il Cosenza vanta 24 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria nella quale ha esordito nel 1946-1947 e nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1991-1992, piazzandosi al quinto posto in classifica a due punti dalla promozione nella massima serie, e nel campionato 1988-1989 con il sesto posto. Nella sua storia il club si è aggiudicato un titolo di IV Serie nel 1958, una Coppa Anglo-Italiana nel 1983, una Coppa Italia Lega Pro nel 2015, divenendo la prima e unica squadra calabrese ad aver vinto un trofeo nazionale ed un Campionato nazionale Dante Berretti di Serie A-B nel 1992-93.

I precedenti tra Bari e Cosenza sono 33 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 16 volte, 7 sono stati i pareggi, mentre i lupi silani si sono affermati 10 volte. In terra pugliese si sono disputate 16 gare e il bilancio è nettamente in favore dei galletti con 10 vittorie, 4 pareggi e solo 2 affermazioni calabresi. La vittoria più larga del Bari è quella del 30 marzo 1952: i biancorossi vinsero per 4-1 grazie alle due doppiette di Bretti e Voros.

Bari e Cosenza si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’, il 7 agosto 2016. Eravamo in Coppa Italia e la gara terminò 1-0 per la squadra allenata da Roberto Stellone. Decisiva la rete di Gaetano Monachello.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Luigi De Rosa, Dario Gay, Gennaro Tutino, Anthony Partipilo, Giuseppe Statella, Pietro Parente, Tomaso Tatti, Leandro Greco, Federico Giampaolo, Pietro Maiellaro, Daniele Sciaudone, Michele Camporese, Riccardo Maniero, Costante Tivelli, Gabriele Messina, Angelo Deruggiero, Mark Edusei, Alessio Brogi, Bruno Fantini, Angelo Alessio, Emanuele Brioschi, Aurelio Pavesi De Marco, Giuseppe Calzolari, Carlo Stradella, Lino Begnini e Gennarino Ottogalli.

Ex del match saranno Alessandro Micai, Manuel Marras e Tommaso D’Orazio nel Cosenza.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bortolo Mutti, János Vanicsek e András Kuttik.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Michele Mignani, ha presentato la gara contro il Cosenza: “Hanno cambiato molto durante l’ultima sessione di calciomercato, specie nel reparto avanzato: sono imprevedibili. Conosco Viali e lo reputo molto bravo. Hanno bisogno di fare punti e ci metteranno tanto furore agonistico. Folorunsho ha un fastidio al ginocchio e abbiamo deciso di tenerlo fermo questa settimana. Classifica? Continuo a non guardarla ma la nostra volontà è quella di migliorarla.”

In conferenza stampa, ha parlato anche il tecnico del Cosenza, William Viali: “Il Bari ha giocatori importanti per questa categoria. E un avversario complicato. Sono molto bravi ad attaccare e sfruttare le transizioni. Dovremo essere equilibrati, difendere bene per poi avere lo spazio nostro da sfruttare con i giocatori veloci che abbiamo in rosa. Siamo in un momento di crescita e consapevolezza. Veniamo da due risultati utili importanti. Cè grande voglia di fare risultato. Zarate? Ha grande voglia, ha lavorato con il gruppo. Vuole essere protagonista. La speranza è dargli molto più minutaggio della settimana scorsa.”

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira.

COSENZA (4-3-2-1): Micai, Rispoli, Rigione, Vaisanen, DOrazio, Voca, Calò, Brescianini, Marras, Zarate; Finotto.

Arbitrerà la gara il signor Daniele Rutella della sezione di Enna. Gli assistenti saranno Luca Mondin della sezione di Treviso e Daniele Marchi della sezione di Bologna. Quarto uomo sarà Daniele Virgilio della sezione di Forlì, mentre al VAR ci sarà Andrea Colombo (Como), coadiuvato dall’ AVAR Damiano Margani (Latina).

