Durante le notti tra il 13 e 14 e tra il 15 e il 16 febbraio verranno effettuati lavori per conto RFI, che comporteranno la riduzione ad una corsia per senso di marcia, sulla SP 236 di Cassano al km.0,300, in corrispondenza del viadotto ferroviario della linea Bari-Bitritto.

