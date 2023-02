Anche per i single esiste una festa e questa è il 15 febbraio. In questa data si celebra San Faustino, protettore di coloro che non hanno ancora una partner o un partner o semplicemente non sono innamorati. Faustino di Serazzo (Brescia), diventato poi santo, dava la possibilità alle giovani ragazza, nel luogo in cui predicava, di incontrare il futuro fidanzato. Questa è però una leggenda o una credenza popolare.

Per molti invece se il 15 febbraio si festeggia il giorno dei single è perché era necessario trovare un’altra giornata subito dopo San Valentino per dare la possibilità anche a coloro che non sono in coppia o innamorati di avere una ricorrenza. Una coincidenza curiosa riguardo le due feste è data anche dall’assonanza tra i nomi Valentino e Faustino. Fatto sta che, a prescindere dalla leggenda e dalle coincidenze, il 15 febbraio potranno festeggiare, oltre a coloro che si chiamano Faustino, anche coloro che sono single per scelta o stanno aspettando ancora l’anima gemella. Come San Valentino, noto come Valentine’s day in tutto il mondo, anche la festa di San Faustino è uscita fuori dai nostri confini e si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. A differenza della festa degli innamorati, per San Faustino non ci sono dei regali tipici da fare. Nella maggior parte dei casi tra amiche ed amici ci si regala oggetti goliardici e si va a cena o a pranzo fuori.

