Vacanza rovinata: continuano le sentenza positive in tema di vacanza rovinata e smarrimento del bagaglio. Questa volta è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3308/2023 a pronunciarsi su un tema particolarmente sentito, ovvero il diritto del consumatore di ottenere anche il risarcimento per il danno subito dalla mancata consegna del proprio bagaglio. Secondo i Supremi Giudici, tale diritto spetterebbe anche solo presentando gli scontrini inerenti l’acquisto di beni di prima necessità, indispensabili per rimpiazzare quelli contenuti nella valigia, andata smarrita.

“Sentenza importante per tutti i viaggiatori – spiega Codacons – che devono aver riconosciuto il loro diritto, dopo una vacanza rovinata, ad avere quantomeno il rimborso di quanto pagato per essa, oltre al risarcimento del danno dovuto nel caso di smarrimento del bagaglio o altre situazioni che possano aver inficiato il godimento della vacanza. Ogni anno migliaia di consumatori subiscono questi torti, contattateci per capire come far valere i vostri diritti!”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.