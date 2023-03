Lesioni personali aggravate in concorso. Sono queste le accuse nei confronti di due 17enni di Francavilla Fontana, nel Brindisino, per i quali il gip del tribunale dei minorenni di Lecce ha emesso un’ordinanza cautelare.

I fatti riguardanti i due minorenni, frequentatori di palestre ed esperti in arti marziali e pugilato, si riferiscono nello specifico a un pestaggio di gruppo che si è verificato nel novembre del 2022, quando un 35enne sarebbe stato aggredito da cinque persone in seguito a una violenta lite avvenuta con un giovane negli spogliatoi del campo di calcio di Ceglie Messapica. Le forze dell’ordine, più nello specifico, hanno accertato che si è trattato di una spedizione punitiva compiuta da cinque ragazzi in seguito alla quale la vittima venne accerchiata, afferrata al collo e colpita con calci e pugni. Tra i feriti anche il fratello del 35enne che, intervenuto in sua difesa, venne colpito. I cinque ragazzi fuggirono subito dopo in auto.

Foto repertorio

