“Questi sono i gesti che mortificano il Municipio 1. Sono i gesti di quei pochi incivili che tentano di rovinare quanto di buono stiamo cercando di costruire sul tema della mobilità sostenibile”. È il commento del presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, in merito a quanto accaduto a Japigia, in particolare in via Siponto, in cui, ignoti, hanno vandalizzato una delle macchinine elettriche previste dal servizio in sharing, rovinando inoltre il tappeto antitrauma nella zona in cui saranno ospitati giochi per i più piccoli e il chioschetto.

Non si tratta di un caso isolato. Nel gennaio 2022, furono infatti devastati i locali nel nuovo giardino dove è stato realizzato un piccolo edificio da adibire a bar con il compito di gestire l’area giochi. Oggi quel luogo è stato nuovamente preso di mira con modalità diverse, ma che non cambiano la natura dell’atto. “Questi soggetti oltre a vandalizzare la macchinina elettrica – ha sottolineato senza nascondere la rabbia Leonetti – si sono divertiti a rovinare il tappeto antitrauma che doveva ospitare i giochi per i più piccoli. Per fortuna che i fruitori del servizio vengono registrati quando utilizzano i mezzi elettrici ed ora, con il supporto delle telecamere presenti sul piazzale di via Siponto che hanno ripreso il tutto, gli agenti della Polizia Locale avranno materiale su cui poter lavorare. La Bari dei cittadini per bene risponde a questi incivili non arretrando di un solo centimetro, ma guardando avanti” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.