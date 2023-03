Il Bari di Mignani non si ferma più: quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Dopo aver espugnato il ‘Rigamonti’ di Brescia, i galletti superano anche un ostico Venezia. Partita equilibrata al ‘San Nicola’ decisa da un colpo di testa di Bellomo. Partita intelligente quella disputata dai biancorossi che hanno saputo soffrire e sfruttare le poche chance create. Una vittoria da squadra matura. E la classifica è sempre più bella: dopo il pareggio del Genoa a Cagliari, la promozione diretta è distante solo 1 punto.

SCELTE INIZIALI: Biancorossi a caccia del successo interno che manca dal 12 febbraio, quando i galletti superarono il Cosenza per 2-1. Avversario di turno, il Venezia di Paolo Vanoli, formazione reduce da cinque risultati utili consecutivi.

Per la sfida ai lagunari, Mignani deve rinunciare ancora a Folorunsho e Ceter per infortunio, mentre Maita è stato fermato dal giudice sportivo. Il tecnico genovese schiera i suoi con il solito 4-3-1-2. Tre le novità: sulla corsia sinistra c’è Ricci e non Mazzotta, Molina gioca come mezzala al posto di Maita, mentre sulla trequarti si rivede Bellomo.

Nel Venezia, il tecnico Vanoli non ha a disposizione Hristov, Jajalo e Modolo, ma recupera Tessmann. La squadra veneta si schiera col modulo 3-5-2: in difesa c’è l’ex Ceppitelli, mentre in attacco confermatissimo il finlandese Joel Pohjanpalo.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio, caratterizzata dall’ammonizione rimediata da Di Cesare per fallo su Johnsen, la squadra di Mignani costruisce la prima azione degna di nota al minuto 16: è il rientrante Ricci a concluderla con un tiro che si perde a lato. Ma è del Venezia la prima vera chance del match al minuto 22: slalom di Milanese che supera due difensori biancorossi ma spara alto a pochi passi da Caprile. Replica immediata del Bari al minuto 25 con una doppia conclusione, prima di Antenucci, poi di Cheddira, entrambe respinte. Trascorrono pochi secondi e Cheddira prova la giocata acrobatica ma senza successo. Ribaltamento di fronte al minuto 26 e il Venezia sfiora ancora la rete: prima Caprile respinge un tiro di Busio, poi è provvidenziale Benedetti a chiudere sull’accorrente Candela. Ma l’ex calciatore dello Spezia si fa vedere anche in fase offensiva, al minuto 31, con una conclusione che spaventa Joronen. Ancora Bari pericoloso al minuto 39: cross di Cheddira per Antenucci che prova la girata al volo, ma il portiere lagunare para senza grossi problemi. Azione fotocopia al minuto 42: questa volta è Ricci a crossare, ma anche questa volta la conclusione di Antenucci è poco pericolosa. Si rivede il Venezia in area barese al minuto 45: questa volta è Pohjanpalo a provarci di testa, ma il suo tentativo termina a lato. Non accade più nulla sino al duplice fischio del signor Massimi.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Venezia: fuori Busio, dentro Cheryshev. La prima conclusione del secondo tempo è del Venezia e arriva al minuto 52 con Milanese, ma Caprile para. E’ solo il preludio al vantaggio dei veneti che arriva al minuto 55 col ‘solito’ Pohjanpalo che fulmina Caprile con un tiro secco dal limite dell’area. Ma la gioia della squadra di Vanoli dura poco: la rete lagunare viene annullata per una manata di Cheryshev su Ricci. La partita si sblocca al minuto 64 col protagonista meno atteso: è Nicola Bellomo a portare in vantaggio il Bari con un colpo di testa su cross di Molina. E torna a vedersi anche il trenino sotto la curva nord. Primi cambi per Mignani al minuto 68: fuori Benedetti e Bellomo, dentro Mallamo e Zuzek. Prova a reagire il Venezia al minuto 74 con Candela che impegna Caprile. Si rivede il Bari al minuto 85 con Pucino che impegna Joronen con un calcio di punizione dalla distanza. Ancora un cambio per i galletti al minuto 86: fuori Maiello dentro Benali. C’è gloria anche per Scheidler che rileva Antenucci al minuto 87. Forcing finale del Venezia che va al tiro con Ellertsson, ma Caprile risponde presente. Non accade più nulla sino al triplice fischio: Bari Venezia è storia. Al ‘San Nicola’ vincono i galletti per 1-0.

PAGELLE: Bellomo match winner, Molina assist man

Caprile 6,5, Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6, Ricci 6, Molina 6,5, Maiello 6 (86′ Benali sv), Benedetti 6,5 (68′ Mallamo 6 ), Bellomo 7 (68′ Zuzek 6), Cheddira 6, Antenucci 6 (87′ Scheidler sv)

TABELLINO

Risultato finale: 1-0

MARCATORI: 64′ Bellomo

Ammoniti: Di Cesare, Carboni, Svoboda

Espulsi: nessuno

Angoli: 3 -4

Spettatori: 20.430 spettatori (7.651 abbonati, 48 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Molina, Maiello, Benedetti, Bellomo, Cheddira, Antenucci

A disp.: Frattali, Matino, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Galano, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Dorval, Mallamo

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Busio, Tessmann, Johnsen, Ciervo, Pohjanpalo, Ceppitelli (c), Candela, Svoboda, Carboni, Milanese

A disp.: Maenpaa, Oliveira, Zampano, Novakovich, Tcherychev, Pierini, Sverko, Andersen, Remy, Ellertsson

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli . Assistenti: Fabio Schirru della sezione di Nichelino e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto uomo: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. VAR : Marco Guida (Torre Annunziata). AVAR: Ivano Pezzuto (Lecce).

