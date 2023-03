Il Bari torna al ‘San Nicola’ nel turno infrasettimanale del campionato di B, dopo aver vinto a domicilio al ‘Rigamonti’ di Brescia. Avversario di turno, il Venezia di Paolo Vanoli reduce da cinque risultati utili consecutivi. Bari -Venezia, gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di serie B si giocherà questa sera, mercoledì 1 marzo, alle ore 20.30.

L’avversario – Il Venezia Football Club, meglio noto come Venezia, è una società calcistica italiana fondata nel 1907 da una ventina di praticanti ed appassionati attraverso la fusione delle sezioni calcistiche di due società sportive veneziane: la Palestra Marziale di Venezia e la Costantino Reyer.

La squadra lagunare occupa il 29º posto fra i club italiani con la maggior tradizione sportiva e il 40º nella classifica perpetua della massima serie, categoria in cui vanta come miglior piazzamento il terzo posto conseguito nella stagione 1941-1942. Prima dell’introduzione del girone unico, il Venezia aveva raggiunto la finale nazionale nel 1911-1912, perdendo nettamente contro la Pro Vercelli. Il successo più prestigioso è costituito dalla vittoria della Coppa Italia 1940-1941.

I precedenti tra Bari e Venezia sono 53 e il bilancio è in perfetta parità: 21 vittorie a testa mentre sono stati 11 i pareggi. In terra pugliese si sono disputate 25 gare e il bilancio è nettamente in favore dei biancorossi con 16 vittorie, 3 pareggi e 6 affermazioni lagunari. La vittoria più larga del Bari in campionato è quella del lontano 18 marzo 1934: i biancorossi vinsero per 5-0 grazie alla tripletta di Alfredo Marchionneschi (attaccante nativo di Bruges e autore di 38 reti col Bari) e alle reti di Patuzzi e Frossi.

Bari e Venezia si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’, il 9 settembre 2017. Eravamo in serie B e la gara terminò 2-0 per gli arancioneroverdi, allora allenati da Pippo Inzaghi. In gol andarono Bentivoglio su rigore e Zigoni.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Paolo Poggi, Mattia Collauto, Andrea Schiavone, Aniello Salzano, Emanuele Brioschi, Gianni Rossi, Francesco Fedato, Simone Bentivoglio, Lucio Mujesan, Pietro Parente, Bruno Cicogna, Claudio Bandoni, Daniel Andersson, Salvatore Masiello, Francesco Pedone, Lorenzo Lollo, Ivone De Franceschi, Mauro Bressan, Enzo Magnanini, Marcello Montanari, Rivaldo González, William Pianu, Attilio Gregori e Jacopo Dezi.

Ex del match sarà Luca Ceppitelli nel Venezia.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Beppe Materazzi e Gian Piero Ventura.

In conferenza stampa, per il Bari, ha parlato il centrocampista Salvatore Molina : “Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita e per studiare il Venezia. Affrontiamo una squadra forte e fisica e che sa quello che vuole. Se partirò titolare? Le scelte le fa il mister per il bene della squadra, io le accetto e faccio di tutto per far cambiare le gerarchie e farmi trovare pronto.”

In casa Venezia ha parlato il tecnico Paolo Vanoli: “Partite come quella contro il Bari, possono solo galvanizzare. Loro e noi siamo in forma. Ci saranno tanti tifosi? Non lo so, noi non abbiamo nulla da perdere: dobbiamo giocare con personalità e abbiamo già dimostrato di sapelo fare contro il Pisa e sono sicuro che lo dimostreremo anche a Bari.”

PROBABILI FORMAZIONI:

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Benali, Maiello, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira

Venezia (3-5-2): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Milanese, Ellertson, Zampano, Pohjanpalo, Cheryshev

Arbitrerà la gara il signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Fabio Schirru della sezione di Nichelino e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, mentre al VAR ci sarà Marco Guida (Torre Annunziata), coadiuvato dall’ AVAR Ivano Pezzuto (Lecce).

