Un uomo di 35 anni, Marco Vetrugno, è morto in un incidente stradale che si è verificato questa mattina in Salento sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana, mentre si trovava in sella alla sua moto. A quanto si apprende, la moto guidata dal 35enne si è scontrata frontalmente con un furgoncino Fiat Qubo che proveniva dalla direzione opposta. Per i rilievi sul posto sono intervenuti i carabinieri.

