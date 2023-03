Lunedì nero per il traffico in città. Due incidenti hanno paralizzato la zona di via Giulio Petroni, all’altezza della clinica Santa Rita. Entrambi hanno visto coinvolte auto e ci sono stati feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto la polizia locale che invita a prevedere percorsi alternativi per entrambi i sensi di marcia. Un terzo incidente si è verificato in via Zippitelli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.