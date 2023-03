Ancora una spaccata ai danni di un locale del centro. Questa volta ad essere colpito nella notte tra domenica 12 marzo e lunedì 13 marzo è stato un bar, lo Sweet caffè di via Abate Gimma. Rubati solo pochi soldi e delle bottiglie. Il danno maggiore è stato quello alla vetrina che è stata rotta per permettere l’accesso dei ladri. Le spaccate ormai sono all’ordine del giorno e i commercianti hanno paura: ad essere presi di mira i locali soprattutto del centro città. La polizia ha avviato indagini specifiche per individuare i responsabili.

