A partire da questa notte, in particolare da mezzanotte, e per le successive 24-30 ore torna il maltempo in Puglia. È quanto previsto dall’ultimo bollettino dell Protezione Civile che ha diramato allerta gialla.

In particolare, su tutta la Puglia, sono in arrivo venti di burrasca, dai quadranti settentrionali, con raffiche sui settori adriatici e su quelli appenninici. Possibili, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte.

Foto repertorio

