Mercoledì 15 marzo 2023, alle 16 a Corato, si terrà l’incontro di presentazione del Progetto “Il Paniere del Cuore della Puglia”, promosso dall’Associazione “Cuore della Puglia”, che coinvolge i nove comuni della Provincia di Bari tra cui Gravina. L’iniziativa rientra nelle attività cofinanziate dalla Regione Puglia – “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Annualità 2022-2023”.

Finalità del progetto è quella di sensibilizzare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado

sui temi dell’educazione alimentare e della corretta alimentazione, con particolare attenzione ai prodotti tipici dei territori interessati e alla loro stagionalità. Il tema dell’educazione alimentare è come un puzzle formato da tasselli diversi e presenta connessioni con diverse discipline; l’approccio multidisciplinare rappresenta la metodologia scelta da questo percorso.

Il Progetto propone una serie di azioni, coordinate dal consorzio delle Masserie didattiche di Puglia, rivolte a riprogettare comportamenti in linea con sane e pratiche abitudini alimentari e di stile di vita. La Dieta Mediterranea, in questo senso, è tema prioritario. Il progetto promuove un approccio integrato tra nutrizione, salute, innovazione e tipicità delle produzioni agroalimentari sensibilizzando i ragazzi verso la salvaguardia della biodiversità. La presentazione del progetto sarà seguita da un momento Formativo/Informativo, rivolto a tutti i docenti coinvolti nell’iniziativa.

“E’ dimostrato – spiega l’assessore Promozione del Settore Agroalimentare – come una corretta alimentazione sia fondamentale non solo per assicurare all’individuo uno stato di nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la qualità di vita. La vita moderna ci lascia sempre meno tempo per rispettare la sana ‘tradizione’ dei nonni, per i quali ritrovarsi a tavola rappresentava una ‘sosta serena’, un riposo dalle fatiche del lavoro”.

Questo progetto è nato con l’obiettivo di perseguire e raggiungere un concetto ampio di

qualità della vita, con particolare attenzione ai temi della sana alimentazione. Attraverso visite guidate presso masserie didattiche, nei luoghi di produzione e con incontri frontali con esperti del settore, i ragazzi saranno invogliati a sviluppare una consapevolezza alimentare che a loro servirà nel proseguo della vita, informando e sensibilizzando anche i loro genitori, insegnando loro a mangiare nel modo migliore i prodotti della nostra terra. Per queste ragioni invito le istituzioni scolastiche al primo appuntamento di questo progetto che si terrà domani 15 marzo a Corato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.