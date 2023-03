Ore 14 in zona Marconi, i lampioni sono accesi. “Erano accesi anche questa mattina – spiega un utente – Ci sono tornato appositamente e ho potuto verificare che nonostante siamo in pieno giorno, i lampioni sono accesi come fosse notte. Trovo – prosegue l’utente – che questo sia davvero uno spreco di denaro per tutta la comunità. E di questi tempi – conclude – non possiamo proprio permettercelo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.