In occasione della festa del papà, l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dedica una mattinata alla prevenzione dei tumori della prostata. Domenica 19 marzo, dalle 8 alle 12, l’unità operativa di urologia sarà a disposizione per colloqui e visite urologiche, destinate a uomini dai 50 anni in su, in particolare per coloro che hanno familiarità (un padre e/o un fratello) con tumori maligni alla prostata.

«L’obiettivo di questa giornata – così il direttore generale Alessandro Delle Donne – è offrire agli uomini, in particolare quelli più a rischio, un momento per informarsi, affrontare dubbi e paure con gli esperti, fare prevenzione primaria e diagnosi precoce. Questa iniziativa, al pari di altre già realizzate in altre occasioni, conferma l’impegno dell’Istituto tumori al fianco dei pazienti ma anche, e forse soprattutto, di chi è sano e vuole conservarsi in buona salute».

«Ottima iniziativa – afferma il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi – che si inserisce in un più vasto programma di prevenzione che il nostro Istituto ha avviato anche in collaborazione con altre istituzioni».

Il tumore della prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi e rappresenta il 19% di tutti i tumori maschili. Fondamentale, come per altri tipi di tumori, intervenire in tempo, con diagnosi precoci e trattamenti adeguati.

I colloqui e le visite messi a disposizione dall’Istituto Tumori si svolgeranno negli ambulatori dell’unità operativa di urologia, guidata dal dott. Gianfranco Giocoli Nacci. L’accesso è libero e gratuito, su prenotazione, fino ad un massimo di 20 visite. Per prenotare sarà sufficiente chiamare il numero +39.331.6730097. Sarà possibile prenotare fino alle 14 di domani, sabato 18 marzo.

